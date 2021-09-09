Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Главу МЧС России Евгения Зиничева, который погиб, спасая человека, похоронят 10 сентября на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Об этом 9 сентября сообщили несколько источников российских СМИ в министерстве, которое возглавлял погибший.

Https://www.mchs.gov.ru/ Евгений Зиничев

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Так, по данным источников РБК, после официального прощания в Москве тело генерала армии Евгения Зиничева будет доставлено в Петербург самолетом к 13:00. После чего пройдут закрытые от общественности похороны усопшего в родовом захоронении на Северном кладбище в Выборгском районе Петербурга.

Источник издания «Фонтанка» подтвердил, что похороны пройдут именно на Северном кладбище, а не на Серафимовском мемориальном, где похоронены погибшие пожарные Ленинграда-Петербурга, а также военнослужащие, павшие при исполнении воинского долга.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России 50-летний Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября 2021 года в Норильске при исполнении служебного долга. Он пытался спасти известного кинорежиссёра Александра Мельника, который оступился и упал с края выступа. В результате оба погибли.

Церемония прощания с Зиничевым состоится в Москве в здании МЧС на 10 сентября. В тот же день министр будет похоронен в Санкт-Петербурге.