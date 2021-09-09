Москва, 9 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Стирание естественной биологической и духовной грани между полами — это совсем не жестокий способ борьбы с перенаселением планеты под красивыми лозунгами, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

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«Стирание естественной биологической и духовной грани между полами — дело опасное, по всем законам природы и просто согласно здравому смыслу это может привести к вымиранию человечества. Так, может, именно для этого глобальные политтехнологи навязывают людям идеи феминизма, чайлфри, ЛГБТ?» — рассуждает Толстой в ТГ-канале.

Это управляемый естественный отбор, полагает парламентарий.

«Выживут только нормальные гетеросексуалы, рожающие в нормальных традиционных семьях нормальных мальчиков и девочек без права выбора пола. Остальные за счет отсутствия способности к размножению станут тупиковой ветвью эволюции. Вот такой изящный и совсем не жестокий способ борьбы с перенаселением планеты под красивыми лозунгами о свободе и радужными флагами», — делает он вывод.

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