Москва, 9 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Альтернативные версии гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева не соответствуют действительности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Евгений Зиничев

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«Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное — это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления», — сказал Песков.

Он напомнил, что официальная версия гибели министра была высказана накануне.