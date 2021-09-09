Ереван, 9 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 5670 исследований на коронавирус, из которых 587 дали положительный результат. Об этом 9 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 246 997 носителей коронавируса. Из них 230 820 справились с инфекцией, в том числе 529 — за последние сутки. Умерли в республике 6137 пациентов с COVID-19, из которых 16 — в течение последних суток.

Стоит отметить, днём ранее в Армении в результате проведения 6659 тестов на коронавирус 645 были с положительным результатом. 334 человека медики признали выздоровевшими, умерли 15 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Армении с 1 октября непривитые чиновники и сотрудники ряда сфер должны будут дважды в месяц сдавать тесты на коронавирус. Оплачивать исследования им придется самим.