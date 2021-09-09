Сеул, 9 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 384 948 человек. Об этом 9 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 9 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 31 709 767 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 61,8%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 16 825 305 человек, препаратом AstraZeneca — 11 088 505 человек, препаратом Janssen — 1 301 954 человека, Moderna — 2 494 003 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 306 200 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 19 115 022 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2049 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 267 470.

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