Стокгольм, , 12:24 — REGNUM Похоже, что партруководство «Социал-демократов» в Стокгольме действительно умеет сохранять интригу. В столичном дистрикте партии в течение длительного времени перебирали кандидатуры на замену уходящему Стефану Лёвену, однако 9 сентября местное отделение партии единогласно выбрало в качестве преемника министра финансов страны Магдалену Андерссон. Об этом сообщило новостное агентство TT.

Флаг Швеции Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

О решении в интервью ТТ заявила председатель партийного Оса Вестлунд. Отмечается, что сама Андерссон всячески отказывается комментировать, хочет ли она быть кандидатом на пост лидера «Социал-демократов» или нет.

9 сентября кандидатуру Андерссон выдвинул партийный дистрикт в Эстергётланде. Ранее за нее также проголосовали в Сконе, Халланде Вэрмланде, Скараборге и Фурбудале.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции опровергли слухи о скверном характере Андерссон