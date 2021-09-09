Стокгольм, 9 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Похоже, что партруководство «Социал-демократов» в Стокгольме действительно умеет сохранять интригу. В столичном дистрикте партии в течение длительного времени перебирали кандидатуры на замену уходящему Стефану Лёвену, однако 9 сентября местное отделение партии единогласно выбрало в качестве преемника министра финансов страны Магдалену Андерссон. Об этом сообщило новостное агентство TT.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Швеции

О решении в интервью ТТ заявила председатель партийного Оса Вестлунд. Отмечается, что сама Андерссон всячески отказывается комментировать, хочет ли она быть кандидатом на пост лидера «Социал-демократов» или нет.

9 сентября кандидатуру Андерссон выдвинул партийный дистрикт в Эстергётланде. Ранее за нее также проголосовали в Сконе, Халланде Вэрмланде, Скараборге и Фурбудале.