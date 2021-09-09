Варшава, 9 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 9 сентября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 510 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли шесть человек.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 892 113 случая заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 409.

В больницах страны по состоянию на 9 сентября находятся 594 пациента с COVID-19, из них 77 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.