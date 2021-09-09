Москва, 9 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Казахские националисты спешат изгнать русский язык из Республики Казахстан. Об этом заявил 9 сентября ИА REGNUM российский политолог Петр Коломец.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

«Разгул русофобии в Казахстане, появление «языковых патрулей» меня не удивляет, как и безнаказанность их создателей. Куату Ахметову посоветовали уехать от греха подальше, а Диас Кузаиров просто ушёл в тень. Меня не и удивляет и другое — почему казахские националисты не слушают своего Елбасы (почётный официальный титул первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, в в переводе означает «глава государства» — ИА REGNUM) и чересчур торопятся», — заявил эксперт.

В своих выступлениях, особенно на казахском языке, Назарбаев говорил о необходимости полной дерусификации республики к 2025 году — пояснил эксперт."Поэтому они и торопятся — спешат изгнать русский язык», — иронизирует Коломец.

В Конституцию Республики Казахстан неизбежно внесут изменения, умаляющие или полностью лишающие русский язык какого-либо статуса, уверен политолог.

Напомним, что в Казахстане общественными активистами из ряда организаций и блогерами в 2021 году были организованы т. н. языковые патрули, деятельность которых заключалась принуждении русских жителей республики публично приносить извинения за использование русского языка в быту и на работе. После общественной реакции в России наиболее одиозный блогер Куат Ахметов был обвинён по ряду статей о разжигании межнациональной розни, но при этом всего лишь оштрафован на сумму в 145 тысяч тенге (примерно 25 тысяч рублей). Блогер покинул Казахстан и сейчас находится на Украине. Вместе с тем казахстанский пророссийский блогер Ермек Тайчибеков был приговорён по тем же обвинениям к семи годам лишения свободы строгого режима.