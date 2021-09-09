Мюнхен, Германия, 9 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Швейцарская компания Micro на автосалоне в Мюнхене (Германия) представила электрический сити-кар Microlino 2.0. Об этом сообщает портал Carscoops.

Carscoops Microlino 2.0

Microlino 2.0 — это электрический городской автомобиль, дизайн которого напоминает BMW Isetta. Производство модели должно начаться до конца текущего года. Сити-кар будет представлен в трех версиях — Urban, Dolce и Competizione.

Электрокар Microlino 2.0 получил много общего с прототипом. Так, в передней и задней части модели есть светодиодные полосы. Также модель обладает окнами, которые сдвигаются в сторону, а также складной крышей от Magna Car Top Systems.

Новинка оснащается 25-сильным мотором. Максимальная скорость электрокара составляет 90 км/ч.

Напомним, компания Micro представила на автомобильной выставке в Мюнхене трёхколёсный электроскутер Microletta.

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