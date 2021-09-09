Москва, 9 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на территории России было выявлено 18 380 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 7 084 284.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 794 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 190 376.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 340 151 человек вылечился от нового заболевания, 19 639 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 18 024 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.