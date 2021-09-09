Манагуа , 9 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Прокуратура Никарагуа предъявила обвинение гражданину страны Амару Руизу в преступлении, связанном с распространением ложной информации с помощью информационных и коммуникационных технологий. Об этом пишет Prensa Latina.

Киберпреступность

Соответствующее преступление предусмотрено статьёй 30 Специального закона о киберпреступности, одобренного Национальным собранием Никарагуа 27 октября 2020 года.

Согласно обвинительному заключению, Руиз предоставил ложную информацию о событиях, которые произошли в 2020 и 2021 годах в общинах автономного района на севере страны, когда были убиты коренные жители территорий.

Мужчина, согласно версии прокуратуры, обвинял государство и его ведомства в преднамеренном невыполнении обязанности по расследованию этих преступлений.

В связи с этим в прокуратуре отметили, что эти заявления «являются полной ложью, поскольку в отношении преступников, совершивших такие события, произошедшие в 2020 году, проводится полицейское расследование, уголовное преследование и судебный процесс».

Что касается недавних событий 23 августа на холме Кивакумбаи (северный муниципалитет Бонанзы), откуда поступили сообщения об убийстве девяти человек, то, по словам представителей прокуратуры, национальная полиция назначила руководителя следственной группы, следователей и экспертов для выезда на место и расследования этих преступлений, а также выявления и обнаружения местонахождения преступников для привлечения их к ответственности.

Прокуратура пришла к выводу, что обвиняемый Амару Руиз пытался создать атмосферу нестабильности и незащищенности, которая ставит под угрозу национальный суверенитет.