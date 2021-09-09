Москва, 9 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. На базе УАЗ «Патриот» создана новая разведывательная химическая машина (РХМ). Об этом сообщает издание «Известия».

Uaz-alyansco.ru УАЗ «Патриот»

Новинка будет поступать в отдельные бригады войск радиационной, химической и биологической защиты и отдельные полки химзащиты общевойсковых армий ВС РФ.

Первые поставки новинки в российскую армию должны начаться до конца текущего года. Производитель оснастил внедорожник оборудованием, способным в режиме реального времени обнаруживать опасные токсины и химические вещества в почве, воде и воздухе. Кроме того, военные смогут на РХМ выделять и отмечать зараженные участки местности.

Автомобиль может выполнять задачи в боевых условиях и при стихийных бедствиях. Также разведывательную химическую машину можно использовать для обеспечения безопасности массовых мероприятий.

Напомним, в феврале 2022 года на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) начнётся производство первых электрических машин. Первой заводской электрической моделью Ульяновского автозавода станет внедорожник УАЗ «Хантер».

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