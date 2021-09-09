Берлин, 9 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Самолёт с футболистами сборной Германии, которые возвращались из Рейкьявика (Исландия) во Франкфурт (Германия), совершил аварийную посадку в Эдинбурге (Шотландия). Об этом 9 сентября сообщает Bild.

Флаг Германии

Отмечается, что самолёт без затруднений вылетел из Рейкьявика, но над территорией Шотландии с борта был подан сигнал об аварийной ситуации. После этого лайнер совершил незапланированную посадку в Эдинбурге.

Как сообщало, 8 сентября в Рейкьявике прошёл отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Исландии и Германии. Немецкая команда победила со счётом 4:0.