Рим, 9 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Итальянские полицейские провели серию обысков у противников вакцинации от COVID-19 в ряде городов Италии. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости.

Nathan Keirn Протест

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Уточняется, что представитель МВД страны по противодействию киберпреступлениям рассказала, что фигуранты расследования состояли в Телеграм-канале, в котором они обсуждали планы совершения противоправных выступлений на предстоящих протестных акциях.

«В чате состояли 250 человек. Мы провели обыски у администраторов и наиболее активных участников — всего это восемь человек. Они собирались организовать столкновения в своих городах», — сказала она.

«Мы изъяли кастеты, дубинки, перцовые баллончики», — также добавила сотрудница итальянского МВД, уточнив, что после обысков противники прививок от COVID-19 находятся на свободе и добавив, что в данный момент ведется расследование.

Также отмечается, что обыски были проведены в Риме, Милане, Бергамо, Реджо-Эмилии, Венеции и Падуе.

Отметим, в крупных городах Италии регулярно происходят протестные акции против вакцинации от коронавирусной инфекции и санитарных пропусков с QR-кодом.