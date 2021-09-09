Москва, 9 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Цена октябрьского фьючерса за одну тысячу тонн газа 8 сентября вечером на торгах в Европе достигла $671. Это новый рекорд и, похоже, что он будет обновляться постоянно в перовой половине осени, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

En.kremlin.ru Добыча газа

«Цены на топливо с начала года выросли почти в три раза и не собираются останавливаться. Вполне вероятно, что к началу зимы они могу разогнаться до $900 за одну тысячу кубометров газа.

На фоне эйфории российского сырьевого сектора для российского бизнеса, особенно с участием государственного капитала, сохраняются угрозы в новых законодательных инициативах ЕС.

Уже сегодня, 9 сентября, в Европарламенте готовятся рассмотреть доклад с рекомендациями не признавать итоги выборов в Госдуму РФ. Тема борьбы с климатическими изменениями и зеленой энергетики стала практически центральной в избирательных кампаниях в Германии и других ключевых стран ЕС. Она непосредственно затрагивает интересы российских энергоэкспортеров.

России и так приходится подстраиваться под весьма жесткие регуляторные правила работы на энергетическом рынке Европы. Но уже очевидно, что на фоне планируемого там сокращении потребления нефти и угля потребление газа только будет расти.

Все, что получила сегодня Западная Европа на энергетическом рынке — это дело рук и политиков самой Европы. Спрос на российский газ, который как раз и может защитить ЕС от энергетического кризиса, продолжит расти. В ЕС еще лет 10 не будут готовы к переходу на «зелёную» энергетику.

Сегодня ЕС будет довольно затруднительно диктовать свои условия России, да и негативная политическая риторика из Брюсселя на фоне наступления холодов не просматривается так явно.

Скорее всего, ее использует только определенные политические силы, рвущиеся к власти. Важно, чтобы в энергетических просчетах наши западные друзья и партнеры не обвинили Россию», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, последним препятствием для запуска газопровода «Северный поток — 2» могут стать новые власти Германии.

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