Тверь, 9 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Около 500 пациентов принял первый открытый в Тверской области Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). 8 сентября с работой центра ознакомился губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя в первом в Тверской области Центре амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи создан в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Центр состоит из трёх блоков: диагностического, который включает отделение эндоскопии и лучевой диагностики, блока первичного приема и диспансерного наблюдения и дневного стационара для проведения химиотерапии. Для работы в центре подготовлены высококвалифицированные специалисты, учреждение оснащено современным оборудованием, что позволит проводить сложные и высокотехнологичные виды обследований. К центру амбулаторной онкопомощи прикреплены жители Твери, Калининского, Лихославльского, Конаковского и Рамешковского районов, всего около 480 тысяч человек.

К работе по диагностике в центре приступили в середине августа. К настоящему моменту специалисты центра приняли уже около 500 пациентов. В начале 2022 года начнет работу дневной стационар — отделение откроется в здании флигеля конца ХIХ века, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий Аваевской больницы». Здесь уже проведены ремонтно-реставрационные работы.

Губернатор Игорь Руденя высоко оценил уровень оснащённости учреждения, отметив, что технологии, внедренные в центре, необходимо тиражировать и развивать в медицинских организациях области. Руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова, участвовавшая в осмотре, отметила, что жители города и области могут получать медицинские услуги высокого уровня.

В числе медицинского оборудования, которое работает в центре, — компьютерный томограф экспертного класса, новый рентгенодиагностический комплекс.

«На этом аппарате есть возможность рентгеноскопии — это то, чем ранее мы не могли воспользоваться, и это большое преимущество для отделения лучевой диагностики. Наличие рентгеноскопии позволит значительно расширить спектр исследований, в частности это исследования желудочно-кишечного тракта, рентгеноскопия пищевода, желудка, кишечника и многое другое», — рассказала врач-рентгенолог Мария Борисова.

В ближайшее время в ЦАОП поступит фотофайндер — прибор для картирования новообразований кожи. Это новейший аппарат, которых в России порядка 10 единиц. В том числе прибор с помощью искусственного интеллекта может определить, являются ли опасными даже самые незначительные пигментные пятна.

«Ранняя диагностика спасает жизни. Задача нашего центра своевременно, в короткие сроки поставить диагноз пациенту. Затем он будет отправлен на лечение в онкодиспансер, после чего вновь вернется к нам, и мы будем проводить диспансерное лечение, отслеживать, чтобы не было рецидива заболевания, чтобы пациенты своевременно обследовались и следили за своим здоровьем», — рассказала главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева Каринэ Конюхова.

Создание Центра амбулаторной онкологической помощи в Твери является частью реализации программы амбулаторной помощи в борьбе с онкозаболеваниями. В ближайшие три года в регионе появится сеть таких учреждений. Планируется открыть ЦАОПы в Вышнем Волочке, Ржеве, Нелидово, Бежецке и Кимрах. Также для областного онкодиспансера за два последних года закуплено свыше 90 единиц современного оборудования, в том числе системы компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и другие. В 2021 году был введён в эксплуатацию линейный ускоритель c уникальной рентгенографической системой позиционирования и верификации положения пациента, что позволило существенно повысить эффективность лучевой терапии. В планах — поставки 27 единиц оборудования: информационно-управляющей системы, специализированных аппаратов ультразвуковой диагностики, операционных столов и других. В 2022 году планируется закупка второго линейного ускорителя.