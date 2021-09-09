Новосибирск, 9 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования коллегам, семье и близким главы МЧС России Евгения Зиничева, который погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека. Соболезнование опубликовано на сайте мэрии города.

Mchs.gov.ru Евгений Зиничев

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«Примите мои самые глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Николаевича. Глава МЧС, он был спасателем не по должности, а по призванию и погиб, спасая человека, до конца выполнив свой служебный и гражданский долг, — говорится в соболезновании. — Сегодня МЧС и правительство России понесло тяжелейшую утрату, которую невозможно восполнить».

Локоть подчеркнул, что скорбит вместе со всеми.