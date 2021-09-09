Тбилиси, 9 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 36 151 исследование на SARS-CoV-2 выявили 2455 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 9 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 572 948 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 531 764 победили инфекцию, в том числе 4427 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 8035 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 58 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6417 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2032.

Днём ранее в Грузии после проведения 29 449 тестов выявили 2571 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 3668 человек, умерли за сутки 60 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что ранее парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроекты об освобождении от штрафов и уголовных наказаний нарушителей карантинных ограничений.