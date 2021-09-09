Благовещенск, 9 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Амурской области закупает в сёлах жильё для медицинских работников, чтобы привлечь туда врачей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«Практика предоставления служебного жилья давно себя зарекомендовала как убедительный аргумент в вопросе подбора кадров. Что касается здравоохранения — в этой сфере сейчас сложилась очень сложная ситуация с кадровым ресурсом. Мы принимаем все возможные меры к тому, чтобы максимально закрыть свободные вакансии в медицинских организациях, особенно в первичном звене. Реализуется программа «Земский доктор/фельдшер», предпринимаются меры социальной поддержки», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

В селе Новокиевский Увал квартиры получат два педиатра и анестезиолог. Жильё также получили два медработника из села Ерофей Павлович. В 2021 году планируется выделить врачам ещё пять квартир. Для медицинских работников, которые трудятся в отдалённых населённых пунктах вдоль Байкало-Амурской магистрали, предусмотрены специальные выплаты: по 5 млн рублей — врачам и по 3 млн рублей — фельдшерам.

Как сообщало ИА REGNUM, за всё время с момента начала пандемии коронавируса из системы здравоохранения Амурской области ушли 400 врачей, а устроились на работу всего 200 человек. Дефицит кадров сказывается на работе поликлиник, инфекционных госпиталей и скорой помощи.