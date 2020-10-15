Благовещенск, , 07:51 — REGNUM За всё время с момента начала пандемии коронавируса из системы здравоохранения Амурской области ушли 400 врачей, а устроились на работу всего 200 человек. Дефицит кадров сказывается на работе поликлиник, инфекционных госпиталей и скорой помощи, об этом в ходе пресс-конференции 15 октября заявила и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

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«Ушли медики старше 65 лет. Уволились те, кто не смог работать в таких напряжённых условиях — если по норме врачу положено принимать 20 пациентов в день, сейчас принимают по 70−80, а график посещения пациентов на дому продлён до 9−10 часов вечера», — цитирует Леонтьеву Amur Info.

Также она подчеркнула, что в момент пандемии на врачах ещё очень большая моральная нагрузка — они сталкиваются с оскорблениями и нецензурной бранью.

Власти региона обратились в Амурскую государственную медицинскую академию за помощью с комплектацией учреждений здравоохранения кадрами. На работу уже устроились пять студентов старших курсов.

За весь период пандемии среди медиков было выявлено 380 случаев заражения коронавирусом.

В Приамурье скончались 62 человека от COVID-19. Всего в регионе на 14 октября выявлено 4945 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о подготовке документов для перехода на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам в зависимости от отработанного времени с больными COVID-19.