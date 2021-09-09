Сеул, 9 сентября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён по-прежнему возглавляет список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 6 по 7 сентября среди 2019 человек старше 18 лет, кандидатуру губернатора провинции Кёнгидо поддерживают 27% опрошенных, что на 2,1% больше по сравнению с предыдущим опросом.

Уровень поддержки бывшего генерального прокурора Юн Сок Ёля, напротив, за месяц потерял 2,3% голосов. Уровень поддержки бывшего генерального прокурора составил 24,2%.

За ним следуют независимый депутат Хон Джун Пё (15,6%), председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ёна (13,7%).