В Австрии наладят сборку электрогрузовиков Volta Zero
Вена, 9 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Шведская автомобильная компания Volta Trucks планирует начать производство электрического грузовика Volta Zero на австрийском предприятии Steyr Automotive. Об этом сообщается на сайте компании.
Стоит отметить, что это первое в мире 16-тонное транспортное средство с электрическим мотором. Максимальная дальность хода грузовика равна 200 км.
Место водителя Volta Zero размещено в центре кабины, ниже по уровню, чем у обычного грузовика. Остекление машины обеспечивает видимость на 220 градусов.
Всего будет выпущено четыре версии Zero массой от 7,5 до 19 тонн. В компании намерены к 2025 году выпускать более 27 тыс. экземпляров таких автомобилей. Одним из основных рынков сбыта электрогрузовика станет Австрия. Однако в будущем он может появится в Северной Америке и Азии.
Ранее компания «Ками Моторс» представила в Киргизии электрический грузовик Kami Nimble. Мощность электромотора машины составляет 15 кВт или 20,5 л. с. Питается двигатель от литий-железо-фосфатного аккумулятора ёмкостью 100 Ач. Он позволяет проехать автомобилю до 110 км пути.
Читайте также: GAC представил новый электрокар Aion Y