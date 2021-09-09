Вена, 9 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Шведская автомобильная компания Volta Trucks планирует начать производство электрического грузовика Volta Zero на австрийском предприятии Steyr Automotive. Об этом сообщается на сайте компании.

Volta Trucks Volta Zero

Стоит отметить, что это первое в мире 16-тонное транспортное средство с электрическим мотором. Максимальная дальность хода грузовика равна 200 км.

Место водителя Volta Zero размещено в центре кабины, ниже по уровню, чем у обычного грузовика. Остекление машины обеспечивает видимость на 220 градусов.

Всего будет выпущено четыре версии Zero массой от 7,5 до 19 тонн. В компании намерены к 2025 году выпускать более 27 тыс. экземпляров таких автомобилей. Одним из основных рынков сбыта электрогрузовика станет Австрия. Однако в будущем он может появится в Северной Америке и Азии.

Ранее компания «Ками Моторс» представила в Киргизии электрический грузовик Kami Nimble. Мощность электромотора машины составляет 15 кВт или 20,5 л. с. Питается двигатель от литий-железо-фосфатного аккумулятора ёмкостью 100 Ач. Он позволяет проехать автомобилю до 110 км пути.

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