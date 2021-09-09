Мадрид, 9 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выделило неврологический синдром Гийена-Барре как возможный «очень необычный» побочный эффект вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Об этом пишет испанское издание La Razón.

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

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По данным EMA, по состоянию на 31 июля 2021 года во всём мире было зарегистрировано 833 случая синдрома Гийена-Барре из 592 миллионов введенных доз вакцины AstraZeneca.

В агентстве порекомендовали разработчикам вакцины добавить данный побочный эффект в инструкцию. Там также уточнили, что это «очень необычный» побочный эффект, который встречается менее чем у одного из 10 тысяч человек.

Синдром Гийена-Барре — это воспаление нервов, которое может вызвать временный паралич и одышку.