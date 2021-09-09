Минск, 9 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Об этом 9 сентября сообщает агентство БелТА.

President.gov.by Владимир Путин и Александр Лукашенко

Уточняется, что самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск.

Помимо того, отмечается, что во второй половине дня 9 сентября президент России Владимир Путин и Лукашенко проведут в Кремле переговоры.

При этом указывается, что лидеры России и Белоруссии в ходе встречи снова проведут обсуждение 28 программ Союзного государства, а также иных вопросов двусторонней повестки дня и международной проблематики.

Кроме того, добавляется, что одной из тем встречи Путина и Лукашенко станет ситуация в Афганистане, и в том числе — в рамках предстоящих саммитов ОДКБ о коллективной безопасности и ШОС в Душанбе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке 22−26 сентября, встретятся министры иностранных дел Белоруссии и ПольшиВладимир Макей и Збигнев Рау.