Москва, 9 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Центральный банк России в сентябея начинает новую сессию онлайн-уроков финансовой грамотности для учащихся школ. Занятия имеют три уровня сложности, сообщается на сайте регулятора

Фото пресс-службы правительства Калужской области На уроке финансовой грамотности

Учащимся расскажут о кредитах, страховании, финансовых инструментах для инвестиций, налогах, пенсионных накоплениях, а также научат, как безопасно пользоваться банковской картой и избежать мошенничества.

Первый онлайн-урок на тему «Успех: везение vs знание» состоится 14 сентября. Для участия школьникам необходимо зарегистрироваться. Уроки по финансовой грамотности продлятся до 17 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских школах планируют постепенно внедрять курс финансовой грамотности, разработанный Минпросвещения и ЦБ РФ.

Читайте подробнее: Минпросвещения и ЦБ РФ разработали курс финансовой грамотности для школ