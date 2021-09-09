Ташкент, 9 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о готовности к тому, чтобы хокимов (глав) городов, регионов и областей выбирал народ, передает 9 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Я готов к тому, чтобы хокимов выбирали. Другой вопрос, готово ли к этому общество, готово ли к этому законодательство? В любом случае, мы к этому придём», — сказал Мирзиёев на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).

Отметим, что в настоящее время хокимы назначаются президентом республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на съезде Мирзиёев заявил, что в Узбекистане налог на добавленную стоимость будет снижен с 15 до 12 процентов.

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