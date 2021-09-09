Тирасполь, 9 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В ходе 701 исследования в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 89 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 52 704 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 50 947 человек, в том числе 45 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1284 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не зарегистрировали.

Днём ранее в Приднестровье провели 735 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 82 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 83 человека. В республике зарегистрировали один случай смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в ПМР, по данным МВД, в августе положительные результаты были в 10% исследований на коронавирус. В июле этот показатель составлял 7%.