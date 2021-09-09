Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Ленинградской области за истекшие сутки лабораторным путём подтвердили 180 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это на четыре случая меньше, чем днем ранее. Об этом 9 сентября сообщили в федеральном оперштабе.

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Как рассказали корреспондентуИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 1384 койки для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них свободны 385 коек (27,82%).

«На койки для лечения COVID-19 в медицинские организации Ленинградской области за сутки поступило 76 человек. На ИВЛ на койках COVID-19 находится 28 пациентов», —уточнили в ведомстве.

Больше всего новых случаев заражения в Ленобласти за последние сутки выявлено в городах Мурино и Кириши (по 11 случаев). Общее количество инфицированных за время пандемии в регионе составляет 64 797 человек.

За время пандемии от COVID-19 в Ленинградской области скончались 2425 человек, в том числе два человека умерли за минувшие сутки. Это столько же, сколько и сутками ранее.

За последние сутки выписали по выздоровлению в Ленинградской области 89 человек, а общее число выздоровевших от ковида в регионе составляет на сегодня 50 622 человека.