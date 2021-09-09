Москва, 9 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Обязательный временной промежуток между подписанием закона и вступлением его в силу в случае, если для этого требуется принять подзаконные акты, предложил пересмотреть Банк России. Об этом 9 сентября сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе обсуждения с бизнесом проекта «Основных направлений развития финансового рынка России» (ОНРФР) на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, передает РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«У нас есть глубокое желание распространить релизный подход на законодательную деятельность, которая предполагала бы некие лаги между подписанием закона президентом и вступлением в силу нормативных актов в развитие этого закона», — отметил он в ответ одному из участников обсуждения, указавшему на желательность релизного подхода при регулировании рынков.

При этом Центробанк использует релизный подход при введении своих нормативных актов, при котором новые документы вводятся не менее чем через полгода после публикации нормативных документов, что позволяет финансовым организациям загодя быть готовыми к таким изменениям.

Также, как напомнил директор правового департамента Минэкономразвития Лев Гершанок, такой же поход теперь используется и в законодательстве в случае, если новый закон касается сферы бизнеса.

Кроме того, отмечается, что Банк России считает необходимым применять такой метод ко всем вступающим в силу законам, так как в ЦБ сталкивались с авральными ситуациями из-за отсутствия необходимой нормативной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября стало известно, что Центральный банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 6 сентября на общую сумму 6,1 млрд рублей.