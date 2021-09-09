Воронеж, 9 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Воронеже с 24 по 26 сентября на территории рок-фестиваля «Чернозём» также пройдёт гастрономический фестиваль Rock&Kitchen, сообщает ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Фестиваль «Чернозём»

По замыслу организаторов, в один день и в одном месте посетители фестиваля смогут попробовать десятки концепций еды и вкусов разных национальных кухонь, да ещё и под музыку любимых рок-групп. На фестивале будут работать более 30 корнеров стрит-фуда и ресторанов.

Покупать отдельный билет для входа на гастрономический фестиваль не нужно — фудкорт Rock&Kitchen разместится прямо на территории «Чернозёма» рядом с главной сценой. Платить нужно будет только за сами блюда. На Rock&Kitchen будут работать фудтраки с едой на вынос, полноценные рестораны с зоной отдыха, корнеры с выпечкой и кофе. В меню обещают всё многообразие блюд уличной и классической кухни: бургеры, стейки, чешские колбаски, греческий гирос, узбекский плов, блюда на гриле, ароматная выпечка, лимонады и другие напитки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рок-фестиваль «Чернозём-2021» пройдёт с 24 по 26 сентября в Воронеже, в парке рядом с Сити-парком «Град». На крупнейшем в ЦФО опен-эйре выступят культовые и молодые рок-группы: БИ-2, ДДТ, Алиса, КИПЕЛОВ, Симфоническое КИНО, Гречка, Аффинаж, План Ломоносова и другие.