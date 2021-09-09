Екатеринбург, 9 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Уральское отделение «Мемориала» (НКО, выполняющая функции иностранного агента) выступило в защиту спектакля «Дело Филиппа Загурского», возмутившего потомков жертв политических репрессий. Обращение организации-иноагента опубликовали журналисты.

Личная страница Алексея Мосина в Facebook Глава уральского отделения «Мемориала» (НКО, выполняющая функции иностранного агента) Алексей Мосин

Ранее потомки репрессированных, психологи и историки выступили против проведения спектакля, который играют прямо на местах захоронений — мемориале жертв политических репрессий. В рамках постановки часть зрителей становятся обвинителями и выносят приговор в отношении других. Спектакль оскорбляет память жертв репрессий и опасен для человеческой психики, считают авторы текста, обратившиеся к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову.

После этого глава города рекомендовал перенести спектакль. Постановку отложили на неопределённый срок. Однако были и те, кто поддержал авторов постановки — например, профессор Гуманитарного университета Галина Брандт, театральный критик Наталья Курюмова. С защитой собственного творения выступили и организаторы спектакля — Музей истории Екатеринбурга.

Как передаёт «ЕАН», в «Мемориале» (НКО, выполняющая функции иностранного агента) назвали спектакль «единственным существующим просветительским проектом о государственных репрессиях прошлого». Сейчас значение мемориального комплекса, построенного на месте массовых захоронений, «ограничено сейчас лишь безликой ритуальной функцией», считают в организации.

M-i-e.ru Мемориал репрессированным в Екатеринбурге

Отметим, далее представители структуры обратили внимание на те же проблемы, что подняли и авторы обращения к мэру — глава Ассоциации жертв политических репрессий Виктор Черкасов и ветеран труда Лариса Строкач. На памятном месте и в окрестностях до сих пор не определены границы захоронений, а рядом с мемориалом периодически проводятся спортивные мероприятия — тоже «на костях».