Гавана, , 10:19 — REGNUM Кубинские власти сожалеют о гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева, с которым у них существовали прочные отношения в рамках сотрудничества и дружбы. Об этом в своём аккаунте в Twitter написал директор Мид Кубы по двусторонним вопросам Эмилио Лосада.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Глубоко сожалеем о трагической гибели министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, с которым кубинские власти в этой сфере поддерживали прочные отношения дружбы и сотрудничества», — написал Лосада.

Он подчеркнул, что власти страны выражают соболезнования семье Зиничева и его друзьям.