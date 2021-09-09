Москва, 9 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Главе МЧС Евгению Зиничеву, трагически погибшему при исполнении служебных обязанностей, будет присвоено звание Героя России посмертно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Глава МЧС Евгений Зиничев

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»Президент России В. Путин своим указом присвоил генералу армии Зиничеву Е. Н. звание Героя Российской Федерации [посмертно]», — говорится в сообщении.

Звание Героя России присвоено министру «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября 2021 года в Норильске при исполнении служебного долга. Он пытался спасти известного кинорежиссёра Александра Мельника, который оступился и упал с края выступа. В результате оба погибли.

Церемония прощания с Зиничевым состоится в Москве в здании МЧС 10 сентября. В тот же день министр будет похоронен в Санкт-Петербурге.