Манагуа , , 10:14 — REGNUM Власти Никарагуа выразили сожаление в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Об этом говорится в письме на имя президента РФ Владимира Путина за подписью президента Никарагуа Даниэля Ортеги и его супруги, вице-президента Росарио Мурильо. Текст письма опубликовало издание 19 Digital.

Даниэль Ортега Cancillería Ecuador

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«С большим уважением и огромной солидарностью мы выражаем вам искреннее сожаление по поводу того, что вы сами определили как «непоправимую личную утрату», имея в виду трагическую смерть товарища Евгения Зиничева, министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации», — говорится в письме.

Отмечается, что смерть Зиничева, отдавшего жизнь при спасении другого человека, стала героической.