Москва, 9 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В ночь на 9 сентября в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) сработала пожарная сигнализация. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

NASA МКС

"Сегодня, 9 сентября 2021 года, в 04:55 по московскому времени в служебном модуле «Звезда» российского сегмента Международной космической станции при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов сработал датчик задымления, и включилась аварийная сигнализация», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после этого экипаж МКС включил агрегатный фильтр очистки атмосферы, являющийся средством бортовой очистки воздуха, и затем продолжил режим ночного отдыха.

Кроме того, отмечается, что, согласно данным Главной оперативной группы управления российским сегментом станции (РКК «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав «Роскосмоса») в настоящее время все системы МКС работают в штатном режиме и состав воздуха на ее борту соответствует штатным показателям.

«Экипаж продолжает штатную подготовку к сегодняшнему выходу в открытый космос», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что комиссия по безопасности стран-участниц проекта МКС предложила продлить после 2024 года срок эксплуатации станции.