Москва, 9 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Злоумышленники придумали новый способ мошенничества, используя для этого портал «Госуслуги». Об этом 9 сентября рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

Как уточнил Кузнецов, слова которого приводит агентство «Прайм», мошенники якобы от имени «Госуслуг» рассылают жителям России письма о том, что последние якобы откреплены от поликлиники и предлагают им пройти повторную регистрацию на сайте-двойнике сервиса, где потенциальным жертвам предлагается заполнить анкету, выбрать нужную поликлинику и уплатить пошлину, которая не превышает несколько тысяч рублей.

При этом злоумышленники получают и деньги, и персональные данные тех, кто повелся на их обман.

«Но эта потеря — ещё не самая страшная: жертва может предоставить злоумышленникам доступ к своему личному кабинету на реальных «Госуслугах». Если в «анкете» человек укажет свой логин и пароль, злоумышленники зайдут в профиль, где хранятся многие персональные данные. А с их помощью преступники могут оформить кредит или микрозайм», — отметил Кузнецов.

В то же время, он рекомендовал при заходе на «Госуслуги» проверять адрес сайта в браузере и в случае получения подобного письма, обратиться в свою поликлинику по телефону.

«Помните, что прикрепление к государственной поликлинике всегда бесплатно, за него не нужно платить ни комиссию, ни пошлину. Если вы всё же оставили свои данные на фишинговом сайте, срочно измените пароль от личного кабинета «Госуслуг» и сообщите техподдержке портала о мошенниках», — уточнил зампрел правления Сбербанка.

Также он рекомендовал настроить в личном кабинете на «Госуслугах» вход с подтверждением по sms для того, чтобы защитить себя от возможной кражи пароля.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что Роскомнадзор зафиксировал деятельность мошенников, занимающихся сбором персональных данных граждан под видом сотрудников ведомства.