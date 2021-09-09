Канберра, 9 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В настоящее время правительство Австралии Скотта Моррисона обвиняется лейбористами в отказе от встречи с представителями американской компании Pfizer в 2020 году. Если бы министр здравоохранения страны Грег Хант провел консультации с производителем вакцины от COVID-19, то, утверждают в Лейбористкой партии, «миллионы доз» прибыли в Австралию раньше, чем планировалось. Об этом 9 сентября сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Как показали ранее опубликованные оппозицией документы, офис Ханта отказывался от встречи порядка двух месяцев. Отмечается, что в слитых в интернет электронных письмах от представителей Pfizer можно быстро понять, что компания хочет скорее заключить контракты с правительством Австралии и может поставить миллионы доз препарата в 2020 году.

Однако правительство Моррисона решило сделать ставку на вакцину местного производства от AstraZeneca (теперь Vaxzevria).

«В прошлом году в Австралии был настоящий кризис, и вакцина была единственным выходом из него. Но по какой-то причине Скотт Моррисон был слишком занят, чтобы подписать сделку с Pfizer», — заявила в интервью телеканалу заместитель министра здравоохранения (теневой кабинет министров из числа лейбористов) Гед Кирни.