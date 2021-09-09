Москва, 9 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Прощание с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым пройдёт в пятницу, 10 сентября, в Москве, похоронят его в тот же день в Санкт-Петербурге.

Kremlin.ru Глава МЧС Евгений Зиничев

«Прощание пройдет в здании МЧС на улице Ватутина 10 сентября, похоронят министра в тот же день в Санкт-Петербург», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как сообщало ИА REGNUM, соболезнования в связи с гибелью главы МЧС выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, члены правительства, руководители силовых и правоохранительных органов, главы регионов и депутаты.

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Ранее сегодня, 9 сентября, Путин присвоил погибшему главе МЧС Зиничеву звание героя России посмертно.

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