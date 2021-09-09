Канберра, 9 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. За последние сутки в столице Австралии выявили 15 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 9 сентября в ходе пресс-конференции заявил глава столичного правительства Канберры Эндрю Барр, отметив, что его регион «наперегонки» с другими штатами пытается вырваться вперед по достижению более высоких темпов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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В настоящее время в Канберре зарегистрировано 227 активных случаев протекания COVID-19. Всего с начала текущей вспышки в столицы Австралии коронавирусом заразились 439 человек.

Барр также сообщил, что 14 сентября его правительство обнародует план по выводу Канберры из жесткого карантина.

«Следующие восемь недель мы наперегонки будем стараться привить как можно большее число людей», — заявил Барр.