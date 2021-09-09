Веллингтон, 9 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн изо всех сил сохраняла хладнокровие во время пандемии коронавирусной инфекции, однако недавний вопрос одного из журналистов о посетителе одной из новозеландских больниц, который пришел навестить пациента и занялся с ним сексом, поставил премьер-министра в тупик. Об этом 9 сентября написала британская The Guardian.

GregorRichardson Джасинда Ардерн

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Как пишут британские журналисты, начало пресс-конференции с участие Ардерн не предвещало ничего необычного, однако вдруг репортер спросил ее, считается ли нашумевший случай в больнице Окленда, где пациент и посетитель занялись сексом прямо в больничной палате, «деятельностью с повышенным риском» в нынешних условиях пандемии.

«Когда вопрос был задан, выражение лица Ардерн быстро изменилось: от встревоженного до раздраженного и ошеломленного», — пишет The Guadian.

На помощь Ардерн пришел стоявший рядом министр здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфилд, который, не скрывая улыбки и смеха, ответил следующее:

«Да, я считаю, что это деятельность с потенциально повышенным риском, но всех подробностей о том, чем они там занимались, я не знаю».