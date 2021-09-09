Киев, , 09:58 — REGNUM Предложение переименовать Украину в Русь-Украину не поддержали те жители страны, чьи действия «продиктованы страхом или тупостью», считает автор этой идеи, советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Арестович оскорбил своих соотечественников, заявив, что у них в голове — микроорганизм, возбудитель сифилиса. Также, по его словам, у них нет «ни понимания, ни размаха».

«Я подустал от людей, чьи мысли и действия продиктованы страхом или тупостью. Бледная спирохета вместо мозгов, заросшая вишней», — написал украинский политик.

Он напомнил, что за последние сто лет Украине не раз меняли название. Она была Украинской народной республикой (УНР), УССР, «независимой Украиной». Арестович посетовал, что теперь людям сложно объяснить разницу между названиями «Русь» и «Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Арестович заявил, что Украина — это и есть Русь, потому у России следует «отобрать бренд» «русские».

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