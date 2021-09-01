Киев, , 08:55 — REGNUM С предложением изменить нынешнее название Украины выступил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. Он заявил об этом1 сентября в интервью журналисту Роману Цимбалюку.

«Надо у них (у России — ред.) отобрать бренд «русских» в конце концов… Русь — это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», — сказал он.

Также Арестович отметил, что, как он считает, Украины это якобы и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на это наследие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что совместная пресс-конференция президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского по итогам их встречи не планируется.