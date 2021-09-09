Ташкент, 9 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Узбекистане налог на добавленную стоимость будет снижен с 15 до 12 процентов. Соответствующее заявление сделал президент республики Шавкат Мирзиёев, передает 9 сентября корреспондент ИА REGNUM.

President.uz Шавкат Мирзиёев

«С 2023 года ставка НДС снизится с 15 до 12 процентов», — заявил Мирзиёев, выступая 9 сентября на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).

Напомним, в 2019 году Шавкат Мирзиёев подписал указ о снижении ставки НДС с 20 до 15 процентов.

Как сообщало ИА REGNUM, Либерально-демократическая партия Узбекистана в ходе открывшегося 9 сентября съезда выдвинула кандидатом в президенты республики действующего лидера страны Шавката Мирзиёева.

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