Воронеж, 9 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Более 10 тыс. мальков краснокнижной стерляди выпущено в Дон в Богучарском районе Воронежской области 8 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Mtdi.mosreg.ru Малек стерляди

Работы по вселению в реку Дон на территории Воронежской области 35 тысяч мальков стерляди, относящейся к семейству черноморско-каспийских осетров, инициированы Союзом природопользователей Черноземья.

Как отмечалось, стерлядь ранее населяла бассейн реки Дон, но начиная с 1950-х годов популяция рыбы стала резко сокращаться из-за браконьерства и промышленных загрязнений. 8 сентября в Дон выпустили более 10 тысяч мальков стерляди, еще 25 тысяч мальков планируется выпустить 9 сентября.