Баку, 9 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 8 сентября выявили 2557 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 15 220 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 450 282 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 393 569 человек, в том числе 5959 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 50 574 носителя коронавируса.

Всего в стране скончались 5959 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 39 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2447 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 15 530 тестов. Выздоровевшими медики признали 3428 человек. Скончался 41 пациент с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане начала улучшаться эпидемиологическая обстановка. Общее число активных случаев заражения коронавирусом сокращается на протяжении нескольких дней.