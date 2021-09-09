Варшава, 9 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Во время генеральной сессии ООН, которая пройдет в Нью-Йорке 22−26 сентября, встретятся министры иностранных дел Белоруссии и Польши Владимир Макей и Збигнев Рау. Об этом передает пресс-служба МИД Польши.

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Дипломаты планируют обсудить судьбу заключенных в Белоруссии под стражу активистов польской диаспоры Анджея Почобута и Анжелики Борис, миграционный кризис на белорусско-польской границе, а также взаимоотношения Минска и Запада в контексте политического кризиса в Белоруссии и санкций со стороны ЕС и США.

Польская сторона ожидает, что позитивные итоги переговоров могут привести стороны к консенсусу, в результате которых «Запад ослабит санкции и вновь разрешит авиаперелеты над Белоруссией, а Минск, в свою очередь, освободит политических заключенных и прекратит репрессии против гражданского общества».