Вашингтон, 9 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Курс базовой подготовки по переговорам в особо острых ситуациях запланировали провести для украинских силовиков представители Госдепартамента США. Об этом 9 сентября сообщает RT со ссылкой на запрос американского ведомства на предоставление услуг по размещению участников тренинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Тренинг будет проводить бюро Госдепа США по борьбе с международным оборотом наркотиков в рамках предоставления помощи Украине в повышении эффективности работы правоохранительных органов.

Планируется обучение украинских силовиков основам переговорного процесса в кризисных ситуациях, а также работе с заложниками. Место для проведения тренинга выделено на окраине Киева, на территории детско-юношеской спортивной школы «Пуща-Водица», а также в расположенных поблизости парках и лесах.

В запросе Госдепа указано, что все расположенные на улице объекты должны соответствовать различным условиям для отработки сценариев работы с заложниками и управления толпой с помощью спецсредств. В частности, в перечень спецсредств попали громкоговорители и муляжи огнестрельного оружия.

Начало тренинга намечено на 28 сентября, он будет продолжаться до 24 ноября включительно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США назначил нового куратора, который будет осуществлять надзор за Украиной.