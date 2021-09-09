Берлин, 9 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Последним препятствием для запуска газопровода «Северный поток — 2» могут стать новые власти Германии. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Nord-stream.com Строительство газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2)

Авторы публикации Моритц Кох и Клаус Штратман полагают, что помешать реализации проекта СП-2 могут следующие власти Германии, а также иск «Немецкой экологической организации» и строгие требования Брюсселя.

«Годами бушевала геополитическая битва за завершение строительства газопровода. Теперь начинается новая: битва за ввод в эксплуатацию и юридическую сертификацию», — отмечают они.

По мнению обозревателей, федеральное правительство может отвернуться от проекта, в таком случае Еврокомиссии можно будет не бояться конфликта с Берлином. Это означает, что ЕК сможет настаивать на полном выполнении Газпромом требований Газовой директивы ЕС.

Кроме того, после смены власти в ФРГ новые санкции против газопровода может ввести Вашингтон. Также не исключено влияние на судебное решение по иску «Немецкой экологической организации», которая требует отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода.

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