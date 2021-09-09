Сухум, 9 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. 118 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 8 сентября в ходе 369 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 173 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 43 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 25 834 носителей SARS-CoV-2. Из них 21 760 признаны выздоровевшими. Данных о выздоровевших в течение последних суток нет. Всего в стране зарегистрировали 391 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За последние сутки зафиксировали один такой случай.

7 сентября в Абхазии сообщили, что за сутки выявили 94 новых носителя коронавируса в результате 367 исследований. Выздоровевшими медики признали 35 человек. Был зафиксирован один случай смерти пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция».